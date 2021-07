Queen, Brian May ha pubblicato la versione rimasterizzata di Too Much Love Will Kill You. Guarda il video e leggi la storia del brano

Brian May, il grande chitarrista dei Queen, ha pubblicato la versione rimasterizzata del video di Too Much Love Will Kill You, brano contenuto nel suo disco solista Back To The Light del 1992 che il prossimo 6 agosto sarà ripubblicato in una nuova versione.

Brian l'ha definita come "la canzone più importante che abbia mai scritto". Nel 1992 il chitarrista raggiunse la quinta posizione di tutte le classifiche di vendita con la sua versione di questo brano, la splendida canzone dei Queen che fu lui stesso a comporre nel 1988. Il brano parla di un uomo diviso tra due amori: Brian May raccontò così la situazione che stava vivendo in quegli anni, quando il matrimonio con la sua prima moglie, Christine Mullen, stava finendo e nel frattempo stava crescendo l’attrazione per Anita Dobson, colei che diventò poi la sua nuova consorte.

Questa struggente canzone fu registrata durante le session per il tredicesimo album dei Queen, The Miracle, ma alla fine non fu inserita nella tracklist finale del disco in quanto ritenuta poco coerente con le altre tracce. In seguito Brian May interpretò il brano durante il Freddie Mercury Tribute Concert nell’aprile del 1992 e poi lo incise per inserirlo, appunto, in Back to the Light. La registrazione originale cantata da Freddie Mercury, invece, fu poi inserita in Made in Heaven, l’album postumo pubblicato nel 1995.

La versione live registrata durante il Freddie Mercury Tribute Concert:

La versione registrata da Freddie Mercury e pubblicata in Made In Heaven del 1995:

Anche grazie a Too Much Love Will Kill You e alla title track pubblicata successivamente come singolo, l’album Back to the Light raggiunse la diciannovesima posizione nella classifica degli album più venduti, confermando il talento di Brian May anche come artista solista. A breve, dunque, questo disco verrà ripubblicato in una nuova versione che conterrà alcune sorprese per i fan, dei bonus track dei quali al momento il chitarrista ha preferito non svelare i dettagli.