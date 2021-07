Jerry Cantrell annuncia il nuovo album Brighten. Ascolta qui e guarda il video di Atone, il nuovo singolo con Duff McKagan

Il grande chitarrista e co-fondatore degli Alice In Chains Jerry Cantrell torna in veste solista con “Atone”, primo singolo tratto dal nuovo album “Brighten” in uscita il prossimo 29 ottobre.

Il nuovo singolo apre il disco con l'inconfondibile suono creato negli anni dal chitarrista. Il video del brano è un accompagnamento perfetto per la canzone in quanto è una raccolta di filmati in bianco e nero di Jerry che suona il brano in luoghi iconici della storia americana come il Joshua Tree, Salton Sea, Phoenix e Los Angeles.

Parlando del singolo "Atone", Jerry Cantrell ha dichiarato: "Da fan delle colonne sonore di Ennio Morricone e dei film di Sergio Leone, ha un po' di quell'atmosfera da fuorilegge, con un bel passo da hillbilly psicopatico" ha raccontato, "Mi è girata per la testa per più di 20 anni, mi perseguita. A volte ci vuole un po' prima che una buona idea trovi la sua forma migliore. Così è stato per Atone”.

Cantrell ha poi aggiunto: “Sono in una band da quasi 34 anni ormai. È sempre il mio primo e più importante impegno, ma è bello esplorare cose diverse e aggiungere un altro capitolo. Dopo la fine dell'ultimo tour degli Alice In Chains, ho orientato la mia mente verso la possibilità di fare un altro mio disco solista. È stato divertente suonare brani che non suonavo da anni da Boggy Depot e Degradation Trip. Tyler Bates non solo mi ha fatto conoscere molti musicisti fantastici, ma mi ha anche aiutato a mettere insieme la band per gli show e si è esibito con me”.

"Brighten" è nato durante quei concerti. È come un disco della vecchia scuola degli anni Settanta in cui suonavano una moltitudine di musicisti” ha aggiunto Cantrell “Quindi non c'è una formazione fissa. Ho avuto modo di fare musica con un gruppo di persone che non avevo mai avuto prima, insieme ad amici come Duff, Tyler e Gil con cui ho lavorato in precedenza".

Tra i musicisti che hanno registrato il nuovo album di Jerry Cantrell compaiono Gil Sharone e Abe Laboriel , Jr. (Paul McCartney), il maestro del pedal steel Michael Rozon, Vincent Jones. Tra i grandi colleghi e amici del mondo del rock hanno partecipato alle registrazioni anche Duff McKagan (Guns N' Roses, Loaded), Greg Puciato (The Dillinger Escape Plan)e Joe Barresi (Tool, Queens of the Stone Age) supervisionando il missaggio di “Brighten”.

Insieme, hanno registrato otto tracce originali e l'LP si chiude con una cover approvata da Elton John stesso, "Goodbye": “Madman Across The Water è uno dei miei dischi preferiti di tutti i tempi” ha dichiarato Jerry Cantrell, “Per rispetto a Elton, non avrei inserito il brano se mi avesse detto che non andava bene. Aveva già suonato il piano in "Black Gives Way To Blue", che scrissi Layne, quindi l'ho chiamato, l'ha ascoltato e mi ha detto "Dovresti assolutamente usarlo". Ho avuto l'autorizzazione da Elton stesso. Non potevo pensare a un modo migliore per chiudere il disco!”.

La tracklist di Brighten:

1. “Atone”

2. “Brighten”

3. “Prism of Doubt”

4. “Black Hearts and Evil Done”

5. “Siren Song”

6. “Had To Know”

7. “Nobody Breaks You”

8. “Dismembered”

9. “Goodbye” (Elton John cover)