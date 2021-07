Mark Hoppus riprende in mano il basso per la prima volta dall'inizio della malattia. Guarda il video

Mark Hoppus ha voluto condividere con tutti i suoi fan uno dei momenti più belli di questo tragico momento della sua esistenza dominata dalla lotta contro il cancro: il ritorno alla musica.

Il frontman e bassista dei Blink-182 ha pubblicato un video in cui, per la prima volta dalla scoperta del linfoma, riprende in mano il basso. Il video è stato trasmesso in diretta sul suo canale Twitch dove ha voluto reintepretare il brano Not Now, contenuto nel Greatest Hits della band pubblicato nel 2005.

La scorsa settimana il bassista dei Blink-182 aveva deciso di condividere con i suoi fan il tipo di cancro che lo ha colpito negli ultimi terribili mesi: "Si tratta di un linfoma di tipo B, Sono allo stadio 4, il più alto possibile. Ma resto ottimista". Mark Hoppus ha raccontato anche le conseguenze della chemioterapia dicendo di avere la sensazione di "Essere uno zombie che è stato colpito da una scarica elettrica" e ha aggiunto: "Un effetto collaterale che fa davvero schifo è che dimentichi delle cose che dovresti ricordare, come i nomi delle persone o i titoli delle canzoni".