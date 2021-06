Robert Smith pubblica la sua versione (di 7 minuti) del brano How Not To Drown realizzato con i CHVRCHES. Ascoltalo qui

Il frontman dei The Cure, Robert Smith, ha pubblicato un nuovo remix della sua recente collaborazione con i Chvrches, How Not To Drown. La nuova versione, realizzata nel pieno e riconoscibile stile del frontman inglese, dura oltre sette minuti e conferisce al brano un'inedita atmosfera dark, assente nel brano originale, ma in grado di conferire ancora maggiore enfasi al bellissimo testo scritto dalla cantante Lauren Mayberry.

“Il testo racconta di un periodo in cui volevo solo scomparire, e dell'unica volta in cui ho mai pensato di lasciare la mia band. Mi sentivo come se fossi fuori di testa e non fossi sicura di come tornare indietro" ha raccontato Lauren a proposito delle parole scritte per il brano, "Ma sono tornata. E se anche voi vi siete sentiti così nella vostra vita, spero che anche possiate trovare la strada del ritorno".

How Not To Drown è il secondo singolo estratto da "Screen Violence", il nuovo album di studio della band scozzese, in uscita il prossimo 27 agosto.

Ascolta qui la versione originale di How Not To Drown: