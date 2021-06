I Foo Fighters pubblicano una nuova versione di Making A Fire curata da Mark Ronson. Ascoltala qui

Il produttore e cantautore Mark Ronson (produttore dell'album Villains dei Queens Of The Stone Age) ha dato il suo contributo ad uno dei brani dell'ultimo album dei Foo Fighters Medicine At Midnight. Ronson ha pubblicato la sua versione remixata di "Making A Fire", la titile track del disco. Il brano suona in maniera completamente diversa rispetto all'originale contenuta nel disco uscito lo scorso febbraio: la connotazione acustica, dai toni chill, la rende quasi irriconoscibile. Il brano è stato denominato come "Making A Fire - Mark Ronson Re-Version".

Come recentemente riportato, il frontman dei Foo Fighters Dave Grohl sarà ospite anche nella nuova serie Apple TV+ di Mark Ronson dal titolo "Watch The Sound With Mark Ronson" assieme al leader dei Queens Of The Stone Age Josh Homme e a Paul McCartney.

Guarda il trailer: