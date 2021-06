Motörhead, pubblicata una registrazione inedita di Stay Clean del 1981 incisa durante le prove del tour. Ascoltala qui

Dopo le celebrazioni per i 40 anni dall'uscita di "Ace Of Spades", i Motörhead ripubblicheranno il prossimo 25 giugno il grandioso album live della band registrato nel 1981 "No Sleep 'Til Hammersmith". Per celebrare il 40° anniversario l'album verrà pubblicato con nuove versioni deluxe.

Il box set, rilegato con copertina rigida, sarà pubblicato in formato CD e triplo LP, con un nuovo remaster dell'album originale, tracce bonus e un concerto inedito – nella sua interezza – registrato al Newcastle City Hall il 30 marzo 1981. Il box set conterrà inoltre il racconto con la storia dell'album e foto inedite della band del grande Lemmy Kilmister. Inoltre l'album sarà pubblicato in un contenente quattro CD con tutti e tre i concerti registrati in versione integrale.

Nel 1981, in occasione dell'uscita originale di "No Sleep 'Til Hammersmith" e del raggiungimento del primo posto in classifica, Lemmy disse: "Sapevo che sarebbe stato il disco live che sarebbe andato meglio, perché noi siamo davvero una band che suona dal vivo! Non puoi ascoltare un disco e scoprire di cosa stiamo parlando. Devi venire vederci." "No Sleep 'Til Hammersmith" è stato il primo e unico disco della band ad aver raggiunto la prima posizione in classifica nel regno unito.

Come anticipazione dell'uscita la band ha pubblicato una nuova versione di Stay Clean registrata a Newcastle il 30 marzo 1981 durante le prove del concerto. Ascoltala nel player in alto

