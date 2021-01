È morto Sylvain Sylvain, storico chitarrista dei New York Dolls. Aveva 69 anni

È morto all'età di 69 anni Sylvain Sylvain, lo storico chitarrista ritmico dei New York Dolls, una delle band proto-punk più grandi di sempre. Sylvain è scomparso lo scorso 13 gennaio a causa di un tumore dopo aver combattuto per anni contro la malattia.

L'annuncio della sua scomparsa è stato dato attraverso la sua pagina Facebook personale:

"Come molti di voi sanno, Sylvain ha combattuto il cancro negli ultimi due anni e mezzo. Anche se ce l'ha messa veramente tutta combattendo con tutte le sue forze, ieri è morto a causa di questa malattia. Mentre piangiamo la sua perdita, sappiamo che finalmente riposa in pace e senza dolore. Per favore, accendete la sua musica, accendete una candela, dite una preghiera e mandiamo in cielo su questa bellissima bambola"

L'annuncio della sua morte è stato pubblicato assieme ad una bellissima lettera scritta da Lenny Kaye, chitarrista di Patti Smith: "Syl amava il rock and roll. La sua gioia sul palco, il suo sorriso radioso mentre suonava la chitarra, rivelavano il senso di meraviglia che sicuramente deve aver provato all'età di 10 anni, emigrando dal Cairo con la sua famiglia nel 1961, entrando con la nave nel porto di New York e guardando la Statua della Libertà per la prima volta. Il suo ruolo nella band è stato fondamentale [...] Anche se ha cercato coraggiosamente in tutti i modi di far andare avanti la band, alla fine la favola dei Dolls li ha travolti, non prima però di aver influenzato molte generazioni rock che sarebbero nate in seguito".

Nato con il nome di Sylvain Mizrahi il 14 febbraio 1951, la sua famiglia lasciò il Cairo e si appassionò per la prima volta al rock n' roll durante la sue permanenza a Parigi: "Mio fratello maggiore mi portò a vedere un film di Elvis al cinema e tutti i bambini avevano dietro le loro percussioni e le loro chitarre, cantando tutti insieme quelle canzoni. Fu così dannatamente bello. Fu la prima volta in cui presi in mano una chitarra".