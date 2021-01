I Kings Of Leon annunciano il nuovo album When You See Yourself. Ascolta qui i primi due inediti The Bandit e 100,000 People

I Kings Of Leon hanno annunciato l'uscita del loro nuovo attesissimo album di inedito dal titolo When You See Yourself.

La band di Nashville torna dopo 5 anni dall'uscita del fortunatissimo album Walls anticipando il nuovo lavoro con i due inediti The Bandit e 100,000 People. Il nuovo album uscirà in tutti i formati il prossimo 5 marzo.

La tracklist di When You See Yourself:

1 When You See Yourself, Are You Far Away

2 The Bandit

3 100,000 People

4 Stormy Weather

5 A Wave

6 Golden Restless Age

7 Time in Disguise

8 Supermarket

9 Claire & Eddie

10 Echoing

11 Fairytale

Ascolta qui e guarda il video di The Bandit, il primo singolo ufficiale estratto dall'album:

Ascolta qui 100,000 People: