I Pearl Jam hanno pubblicato il concerto allo Stadio Olimpico di Roma del 2018. Guarda qui un estratto

I Pearl Jam hanno pubblicato il concerto filmato allo Stadio Olimpico di Roma del 26 giugno 2018. La band di Eddie Vedder ha reso disponibile il live in esclusiva sulla piattaforma nugs.tv. Durante quel grandioso evento, durato 3 ore e 36 minuti, la band di Seattle ha suonato i classici della loro carriera, oltre a reinterpretare grandi brani di Pink Floyd, Brandi Carlile, KISS, John Lennon e Neil Young.

Il concerto pubblicato su nugs.tv è stato mixato in stereo surround digitale 5.1 dal produttore dei Pearl Jam Josh Evans, utilizzando una regia multicam in alta definizione a cura di Blue Leach e con filmati inediti curati dall'archivista della band Kevin Shuss.

La band ha così descritto la pubblicazione del concerto: "speriamo che i nostri fan possano godersi questo concerto durante le festività natalizie a casa, godendosi il viaggio sonoro e visivo nella Città Eterna"

"Pearl Jam Live from Rome, Italy" può essere visto tramite nugs.tv e sarà disponibile su richiesta fino al 3 gennaio 2021.

La band ha inoltre pubblicato una parte del concerto gratuitamente su YouTube. Guarda l'esibizione nel player in alto.

LA SCALETTA DEL CONCERTO

Release

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

Interstellar Overdrive (Pink Floyd cover)

Corduroy

Why Go

Do the Evolution

Pilate

Given to Fly

Even Flow

Wasted Reprise

Wishlist

Lightning Bolt

Again Today (Brandi Carlile cover)

Untitled

MFC

Immortality

Unthought Known

Eruption (Van Halen cover)

Can't Deny Me

Mankind

Animal

Lukin

Porch



BIS

Sleeping by Myself

Just Breathe

Imagine (John Lennon cover)

Daughter

State of Love and Trust

Black Diamond (KISS cover)

Jeremy

Better Man

BIS II

Comfortably Numb (Pink Floyd cover)

Black

Rearviewmirror

Alive

Rockin' in the Free World (Neil Young cover)