I Greta Van Fleet hanno pubblicato il video ufficiale di Age Of Machine. Guardalo qui

Dopo l'annuncio della scorsa settimana, con la pubblicazione del nuovo inedito e la data ufficiale dell'uscita del nuovo album The Battle At Garden’s Gate, i Greta Van Fleet hanno rilasciato il nuovo video del singolo Age Of Machine.

Un video dai toni epici, futuristici, e decadenti (diretto dalla stessa band insieme al regista Matthew Daniel Siskin) vuole affrontare temi profondi come "la fatiscente bellezza che ci circonda" ma lasciando agli spettatori la libera interpretazione del significato. Le immagini del videoclip ci vogliono mostrare alcuni argomenti cardine della nostra modernità come il cambiamento del clima, l'industrializzazione, l'intimità, la fiducia in se stessi, la tradizione e l'umanità stessa.

Il nuovo album The Battle at Garden’s Gate uscirà il prossimo 16 aprile 2021.

Descritto come "un'evoluzione audace" dall'album del 2018 Anthem of the Peaceful Army, The Battle At Garden's Gate è stato composto in tour e in studio dalla band dei fratelli Kiszka.

Per la prima volta nella loro vita i componenti della band, attraverso l'ultimo tour, hanno avuto la possibilità di visitare luoghi a loro sconosciuti in ogni angolo del mondo, incontrando i vari fan e le altre band che con loro hanno condiviso il tour. La band si è da poco trasferita dal Michigan a Nashville, immergendosi nella ricca storia della leggendaria Music City. La fusione di tutte queste esperienze ha aperto loro gli occhi su nuovi mondi fatti di cultura, storia, filosofia e spiritualità, inaugurando un modo completamente nuovo di guardare alla vita e all'approccio verso la loro musica.

The Battle at Garden’s Gate è stato registrato a Los Angeles assieme al produttore Greg Kurstin (Foo Fighters, Paul McCartney), e i primi due brani estratti sono il sopracitato Age of Machine e il singolo My Way, Soon di qualche mese fa.