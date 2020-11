The Smashing Pumpkins, pubblicato il nuovo inedito Wyttch. Guarda il video

Gli Smashing Pumpkins continuano a pubblicare inediti ed estratti dal loro nuovo lavoro di studio Cyr in uscita il prossimo 27 novembre. La band di Billy Corgan ha pubblicato nelle scorse ore il singolo Wyttch assieme al videoclip che mette in scena una vera e propria festa di halloween, con protagonista il frontman del gruppo americano nel ruolo di Nosferatu con un'inedita barba.

Il video è stato diretto da Charlotte Kemp-Muhl.

Cyr uscirà il prossimo 27 novembre ed è stato prodotto dallo stesso Billy Corgan. Il disco è stato registrato da tre quarti della formazione originale della band: Billy Corgan, il chitarrista James Iha, batterista Jimmy Chamberlin e il chitarrista Jeff Schroeder.

La tracklist di "Cyr":

01. The Colour of Love

02. Confessions of a Dopamine Addict

03. Cyr

04. Dulcet in E

05. Wrath

06. Ramona

07. Anno Satana

08 Birch Grove

09. Wyttch

10. Starrcraft

11. Purple Blood

12. Save Your Tears

13. Telegenix

14. Black Forest, Black Hills

15. Adrennalynne

16. Haunted

17. The Hidden Sun

18. Schaudenfreud

19. Tyger, Tyger

20. Minerva