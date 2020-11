AC/DC, pubblicato il nuovo singolo Realize tratto dall'album Power Up! Ascoltalo qui

In attesa dell'uscita del nuovo album Power Up (speciale Best Rock domani sera giovedì 12 alle 22:00 in diretta con Giulia Salvi) la band di Angus Young e Brian Johnson ha pubblicato il secondo singolo estratto dal titolo Realize.

Dopo Shot In The Dark la band australiana torna con il proprio sound caratteristico con quella che sarà la traccia d'apertura del nuovo album di inediti.

Virgin Radio ha deciso di celebrare questo evento straordinario con una programmazione ad hoc che culminerà giovedì 12 novembre con l'ascolto dell'album Power Up all'interno di uno speciale condotto da Giulia Salvi che per l'occasione ha intervistato Angus Young e Brian Johnson. L'intervista che disponibile su virginradio.it da venerdì 13 novembre e su Virgin Radio TV da lunedì 16 novembre.

Per PWR UP, la band ha richiamato il celebre produttore Brendan O’Brien che aveva già lavorato in Black Ice (2008) e Rock Or Bust (2014). Gli AC/DC hanno realizzato 12 tracce che mantengono intatto il loro storico e inconfondibile sound e la potenza degli elementi che più li caratterizzano con il più una dedica speciale.

Power Up sarà un album speciale: è dedicato a Malcolm Young e segna il ritorno della band al completo, dopo il rientro nel gruppo di Phil Rudd, Cliff Williams e Brian Johnson. Ora che sono di nuovo tutti insieme, la leggendaria rock band capitanata da Angus Young non ha alcuna intenzione di fermarsi.

PWR UP TRACKLIST:

Realize

Rejection

Shot In The Dark

Through The Mists Of Time

Kick You When You’re Down

Witch’s Spell

Demon Fire

Wild Reputation

No Man’s Land

Systems Down

Money Shot

Code Red