Quella volta in cui Jimi Hendrix suonò sul palco insieme a Jim Morrison (completamente ubriaco)

La fine degli anni '60 rappresentò per il rock uno dei momenti più alti e prolifici di sempre, in cui le grandi rockstar dell'epoca iniziarono a collaborare tra di loro.

Basti pensare ai Blind Faith o a Crosby, Stills, Nash & Young, oltre ai vari Emerson Lake & Palmer, spesso queste band si formavano per caso dopo aver condiviso il palco in situazioni improvvisate e solitamente dopo jam session bagnate da litri di alcool.

Uno dei più famosi (ma purtroppo fugaci) fu l'incontro tra Jimi Hendrix e Jim Morrison sul palco del club di New York Steve Paul's The Scene nella primavera del 1968, il tutto ovviamente davanti agli occhi di Janis Joplin. Il senso di "pace e amore" di quel periodo non venne minimamente preso in considerazione quella sera, in cui quello che avrebbe potuto sfociare nel più importante concerto della storia artistica del rock si trasformò in una furiosa rissa, culminata con una furiosa Joplin che spaccò una bottiglia sulla testa di Jim Morrison.

Ecco come andò quella jam secondo Michael J Weber, quella sera tra il pubblico: "Quando Morrison si presentò sul palco era molto ubriaco, Dio solo sa cosa avesse bevuto. Biascicava, era molto stordito. Jim era un personaggio irascibile quando voleva esserlo. Ma tutti lo erano in quel momento... Jimi invece era molto diverso da Morrison. C'era sempre un'atmosfera adorabile attorno a lui. Era molto timido e riservato. Era lo stesso ragazzo dalla voce pacata anche quando parlava con le donne. Morrison fu davvero molto volgare e iniziò a dire tutto quello che gli passava per la testa".

La testimonianza di Lester Chambers, cantante dei The Chambers Brothers, anche loro sul palco quella sera: "Quando Morrison salì sul palco cercammo tutti di capire cosa stesse dicendo. Fece un paio di versi tipo "Oh-wow-wooooh". Era così ubriaco che dovette reggerai all'asta del microfono e ogni tanto diceva: "Oooooooh! Waughhhhhh! Awoweee! " A un certo punto Jimi disse: "Signore e signori, avete sentito il suono di Jim Morrison!".

Ascolta qui la performance di Jimi Hendrix e Jim Morrison sul palco di New York nel 1968 (dall'inizio della traccia):