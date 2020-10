David Bowie, pubblicato il primo trailer ufficiale del biopic "Stardust"! Guarda il video e il poster

È stato pubblicato il primo trailer ufficiale del biopic su David Bowie chiamato Stardust.

Il film, in cui a impersonare il leggendario Duca Bianco è l'attore e musicista Johnny Flynn, racconta il primo viaggio di David Bowie negli Stati Uniti nel 1971, poco prima del grande successo dopo essersi reinventato nei panni di Ziggy Stardust.

Come dichiarato dal protagonista Johnny Flynn, il film non conterrà canzoni originali di David Bowie e questo fatto, secondo l'attore, potrebbe far sorgere moltissime critiche nei confronti della pellicola da parte dei fan più affezionati del Duca Bianco. L'attore, che è anche un grande musicista nella vita lontano dalle cineprese, ha scritto e registrato una canzone originale per Stardust, intitolata Good Ol’ Jane, immaginando che potesse suonare come "una delle prime canzoni perdute di Bowie che la gente non ha mai ascoltato". "Questa è la prima volta che scrivo una canzone nei panni di un personaggio", ha dichiarato Johnny Flynn durante un'intervista rilasciata a NME, "all'interno del brano si possono ascoltare riferimenti alle BBC sessions di quel periodo e alle registrazioni radiofoniche dal vivo, si può notare anche l'influenza che hanno avuto su [Bowie] i primi dischi dei Velvet Underground, spesso cercava di copiare anche la voce di Lou".

Ma per quale motivo questo film, che è a tutti gli effetti un biopic, non contiene le sue musiche originali? La famiglia di Bowie qualche mese fa aveva preso fermamente le distanze dal progetto e il figlio di Bowie, il regista Duncan Jones, aveva poi confermato che Stardust non avrebbe avuto l'autorizzazione per l'utilizzo delle musiche di suo padre.

Stardust è stato diretto dal regista Gabriel Range.

Il poster ufficiale del film: