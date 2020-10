Metallica, la casa con le luminarie di Halloween a tema "Enter Sandman". Guarda il video

Con halloween alle porte e gli spettacoli di luci a tema musicale che hanno preso sempre più piede negli ultimi anni, la Magical Light Shows ha allestito una bellissima installazione in una residenza di Tracy, in California in occasione del contest "sleep with one eye open".

La canzone scelta dal geniale artista che ha pensato questa nuova installazione è "Enter Sandman" dei Metallica. Il classico tratto dal Black Album è la scelta perfetta per uno spettacolo di luci di Halloween, visto il tema del testo e il pattern di batteria così serrato, ottimo per la sincronizzazione con le luci.

Il creatore dello spettacolo ha così descritto l'installazione: "Ho realizzato questo spettacolo gratuitamente per la comunità al fine di raccogliere fondi per la McHenry House, un rifugio sicuro per famiglie di Tracy, in California. Lo show dura solo due ore a notte e solo nei fine settimana per ridurre al minimo il traffico nel quartiere".