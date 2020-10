Oasis, Noel Gallagher racconta la storia e i segreti di ogni brano di "(What's The Story) Morning Glory?". Guarda il documentario

Dopo aver condiviso il documentario ufficiale che racconta la storia del secondo album degli Oasis, Noel Gallagher ha pubblicato un nuovo attesissimo contributo registrato ai Rockfield Studios in cui descrive la storia, i segreti e gli aneddoti di ogni brano contenuto in "(What's The Story) Morning Glory?". (guardalo nel player sopra questo articolo)

"Wonderwall", "Morning Glory", "Don’t Look Back In Anger", "Champagne Supernova" sono solo alcuni degli indimenticabili brani contenuti all'interno del disco, i cui segreti sono svelati da Noel in questo prezioso contributo appena pubblicato in rete per il venticinquesimo anniversario dalla pubblicazione.

Riflettendo su come gli Oasis hanno realizzato un album così iconico, Noel ha detto: "Si tratta solo di lavorare con l'istinto, perché non indovini nulla quando sei giovane. Sei tipo "Il mio istinto mi dice che sarà fantastico, quindi andremo e faremo così."

Riguarda qui anche il documentario ufficiale "Return To Rockfield", registrato da Noel Gallagher ai Rockfiled Studios in cui racconta la genesi e la storia di "(What's The Story) Morning Glory?"