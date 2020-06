Il concerto casalingo di Lenny Kravitz in diretta dalla sua casa sull'oceano. Guarda il video da Jimmy Fallon

Durante l'ultima puntata andata in onda del The Tonight Show di Jimmy Fallon ospite, dalla sua casa affacciata sull'oceano, c'era il grande Lenny Kravitz. Per il rocker, 56 anni lo scorso 26 maggio, il tempo sembra non passare mai come dimostrano il suo stato fisico e le sue abilità polistrumentistiche.

Lenny Kravitz ha eseguito una bellissima versione del suo classico del 1993 "Believe" registrandola per l'occasione all'interno del suo studio domestico con tanto di sedie a dondolo, cani e una bellissima vista sull'oceano.

Guarda il video dell'esibizione: