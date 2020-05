Coronavirus, i KISS pubblicano un video con il pubblico di Milano: "Presto torneremo là fuori, insieme a voi!"

In queste settimane di grande sconforto, isolamento sociale e misure di contenimento dovute all'emergenza coronavirus, molti concerti e tour sono stati rinviati al prossimo anno. Alcune delle più grandi rock band del mondo hanno iniziato a condividere sui canali social i loro storici concerti per cercare, in qualche modo, di restare vicino ai propri fan.

I KISS non hanno deciso di percorrere questa strada condividendo le loro performance storiche sui principali canali di streaming, ma hanno scelto di mostrare il potere della musica e dei loro fan, la KISS Army, pubblicando un bellissimo video del loro ultimo concerto italiano all'Ippodromo SNAI di San Siro. Virgin Radio era radio partner dell'evento e il pubblico italiano è sempre stato tra i preferiti della band di Gene Simmons e Paul Stanley. Il gruppo ha condiviso, insieme al video, un messaggio di speranza per tutti i loro seguaci: "One day..hopefully soon, we will be out there. With you. Worldwide!!!"

"Un giorno, sperando molto presto, torneremo là fuori. Insieme a voi. Con tutto il mondo!"

Guarda il video con il pubblico di Milano condiviso dai KISS: