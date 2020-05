Coronavirus, la performance acustica di Billy Corgan in quarantena da casa. Guarda il video

Billy Corgan degli Smashing Pumpkins ha suonato un versione intima e acustica della sua canzone solista "Hard Times" in collegamento con il The Tonight Show di Jimmy Fallon.

La versione originale della canzone, tratta dal disco Cotillions di Corgan del 2019, ha un testo davvero molto particolare che si presta incredibilmente bene a descrivere il surreale momento che il mondo sta vivendo in questi ultimi mesi.

Billy Corgan si è presentato con tanto di barba "da quarantena" in un angolo della sua casa perfettamente attrezzato per ospitare un'esibizione acustica così intima e potente.

La band avrebbe dovuto andare in tour con i Guns N' Roses durante l'estate 2020 (nelle date americane) e questo forzato lockdown sta facendo spingere sull'acceleratore gli Smashing Pumpkins nei lavori di realizzazione di due nuovi album di inediti.