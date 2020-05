Coronavirus, i Metallica hanno registrato una nuova versione di "Blackened" in quarantena. Guarda il video

I Metallica hanno registrato una versione speciale di Blackened, tratta dal loro album "...And Justice For All" del 1988, direttamente dalle loro case durante la quarantena.

Il video, condiviso per tutti i fan chiusi in casa a causa delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus, è stato caricato sui canali social della band accompagnato dal messaggio "Ecco un estratto di quello che abbiamo preparato negli ultimi giorni. Sperando che stiate tutti bene. Buon fine settimana!".

Blackened, tratta dall'album del 1988 "...And Justice For All" è l'unica traccia del disco scritta dal bassista dell'epoca Jason Newsted.

Guarda l'esibizione dei Metallica in lockdown: