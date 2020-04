Metallica, i figli di Lars Ulrich reinterpretano in quarantena Eleanor Rigby dei Beatles. Guarda il video

Anche Lars Ulrich è rimasto davvero colpito dalla recente esibizione dei suoi figli nella reinterpretazione del classico dei The Beatles "Eleanor Rigby".

La cover è stata registrata in casa in quarantena dai due figli del batterista dei Metallica in occasione di una recente intervista del padre per un'azienda di nuove tecnologie. Solitamente le dirette in streaming dell'azienda che ha intervistato Lars Ulrich si concludono con una performance dell'ospite. Ma Lars non ha volto esibirsi in solitaria: "Nessuno vuole un fottuto assolo di batteria!" Quindi, al posto che esibirsi in solitaria ha preferito cedere il "palco" ai suoi due figli Myles e Layne.

Il risultato è una reinterpretazione del classico dei Fab Four davvero grezza, veloce e potente. Lars ha così commentato l'esecuzione della canzone da parte dei suoi figli: "Ci sono state nella storia alcune versioni incredibili di "Eleanor Rigby", ma sono abbastanza sicuro che non ce ne sia mai stata una che avesse questo tipo di suono, che suscitasse questo tipo di sensazione, così piena di energia e follia. Sapete una cosa ragazzi? Mi avete reso reso orgoglioso di voi".

Guarda il video: