Coronavirus, i Metallica pubblicano il concerto integrale di Londra 2016 per i fan in quarantena! Guardalo qui

Anche questa settimana i Metallica hanno pubblicato un nuovo concerto integrale per i fan in quarantena per la loro serie #MetallicaMondays. La band di James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo e Kirk Hammett ha trasmesso in streaming su youtube il concerto registrato nell'ambito di "House of Vans" 2016 a Londra.

Lo show, introdotto questa volta dal racconto del bassista Robert Trujillo nella sua casa in California, è stato registrato lo stesso giorno (18 novembre 2016) in cui è stato pubblicato l'ultimo album dei Metallica, "Hardwired ... To Self-Destruct". Il set comprendeva 15 brani, di cui tre del nuovo disco e classici come "One", "Master of Puppets" e "Enter Sandman".

I Metallica hanno iniziato a trasmettere gratuitamente in streaming i loro storici concerti dopo aver posticipato o annullato i loro show previsti per questa primavera a causa della pandemia di coronavirus.

Inoltre i Metallica hanno recentemente annunciato di aver donato 350.000 dollari per aiutare le persone e le categorie colpite dall'emergenza sanitaria ed economica attraverso la loro Fondazione All Within My Hands.

SCALETTA (London, England - November 18, 2016)

Breadfan (Budgie cover)

The Four Horsemen

Battery

Sad but True (followed by Kirk's solo ended by 'Prowler' riff)

Fade to Black

Atlas, Rise!

Harvester of Sorrow

Moth Into Flame

One

Master of Puppets

For Whom the Bell Tolls

Enter Sandman



Encore:

Whiskey in the Jar (cover)

Hardwired

Seek & Destroy