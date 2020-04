Coronavirus, i Metallica pubblicano uno storico concerto del tour del Black Album per i fan in quarantena. Guardalo qui

I Metallica hanno deciso di portare tutti i loro fan, chiusi in casa in quarantena, in viaggio nel tempo pubblicando nell'ultimo episodio della loro serie di concerti dei #MetallicaMondays un concerto integrale dal loro tour del 1991 "Wherever We May Roam".

L'ultimo concerto trasmesso dai Metallica sul loro canale YouTube mostra l'esibizione integrale alla L.C. Walker Arena di Muskegon, in Michigan, del 1° novembre 1991, quando la band era in tournée per il Black Album. Anche questo live streaming è stato introdotto dal racconto del batterista Lars Ulrich: "Oggi torniamo indietro di qualche anno, all'epoca dei nastri VHS e delle registrazioni analogiche, al tour dei Black Album, al 1991. Ci troviamo a Muskegon, Michigan, e questo era il nostro terzo concerto del tour del Black Album. Abbiamo recuperato il vecchio nastro VHS per lo show di questa settimana. Ve le ricordate quelle cose? Niente schifezze HD o mix di suoni fantasiosi. Vogliamo andare dritti, stile vecchia scuola, con telecamere amatoriali e audio preso direttamente dall'uscita audio del mixer".

SCALETTA:

Enter Sandman

Creeping Death

Harvester of Sorrow

Welcome Home (Sanitarium)

Sad but True

Bass Solo (incl. My Friend of Misery/Orion)

Holier Than Thou

The Unforgiven

Eye of the Beholder / Blackened / The Frayed Ends of Sanity / ...And Justice for All

Drum Solo

Guitar Solo (incl. Mistreated/Funeral… more )

The Four Horsemen

For Whom the Bell Tolls

Fade to Black

Whiplash

Master of Puppets (Short Version; preceded by… more )

Seek & Destroy (Extended Version, Jason Newsted on vocals)

One

Last Caress (Misfits cover)

Am I Evil? (Diamond Head cover)

Battery