Coronavirus, i Metallica pubblicano il concerto integrale di Monaco del 2015 presentato da casa da Robert Trujillo. Guardalo qui

I Metallica continuano a condividere in streaming i loro concerti storici in versione integrale per la loro serie #MetallicMondays, dedicata a tutti i fan che in questo periodo di coronavirus si trovano rinchiusi nelle loro case senza la possibilità di assistere ad un vero concerto.

L'ultimo concerto condiviso dalla band di James Hetfiled, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo è un live registrato nel maggio 2015 all'Olympiapark München a Monaco di Baviera, in Germania.

Oltre ai concerti condivisi online per tutti i loro fan durante questa terribile pandemia, i Metallica hanno donato più di 350.000 dollari agli enti di primo soccorso e di sostentamento alla popolazione contro il COVID-19 attraverso la loro Fondazione All Within My Hands.

La scaletta del concerto dei Metallica registrato il 31 maggio 2015 a Monaco:

Fuel

For Whom the Bell Tolls

Metal Militia

King Nothing

Disposable Heroes

The Unforgiven II

Cyanide

Lords of Summer

Sad But True

The Frayed Ends of Sanity

One

Master of Puppets

Fight Fire With Fire

Welcome Home (Sanitarium)

Seek & Destroy

BIS:

Creeping Death

Nothing Else Matters

Enter Sandman