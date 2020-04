Coronavirus, i Blink-182 realizzano il video del nuovo singolo "Happy Days" con i filmati dei fan in quarantena. Guardalo qui

I Blink-182 hanno realizzato il loro nuovo videoclip con l'aiuto dei loro fan in quarantena nelle loro case. Si tratta del video di "Happy Days", il nuovo singolo estratto dall'album NINE. La band di Mark Hoppus, Travis Barker e Matt Skiba negli scorsi giorni aveva chiesto a tutti i loro fan, in isolamento sociale a causa del coronavirus, di contribuire con dei video della loro quarantena per realizzare il videoclip del nuovo singolo.

Ne è uscito un contributo davvero divertente che mostra le varie facce e modi con cui le persone stanno affrontando queste dure settimane nei loro ambienti domestici. I Blink-182 negli scorsi giorni avevano invitato tutti i fan a partecipare con questo messaggio: "Sei bloccato a casa? Questo è un momento senza precedenti che fa desiderare a tutti giorni felici, quindi abbiamo avuto un'idea. Fai un filmato musicale per mostrare come stai trascorrendo il tuo tempo di distanziamento sociale. Mostraci cosa stai facendo - cantare, cucinare, lavarsi le mani in modo eccessivo, provare i balli di TikTok - vogliamo vedere tutto!! Inviaci le tue clip e quelle che preferiremo le utilizzeremo per creare il video di "Happy Days".

Ecco il risultato: