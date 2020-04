Coronavirus, Adam Sandler suona disastrosamente l'assolo di "Stairway To Heaven" dal suo salotto di casa. Guarda il video

In un recente episodio del popolare talk show americano "Conan", registrato rigorosamente da casa, l'attore Adam Sandler ha tentato di eseguire lo storico assolo di “Stairway to Heaven” dei Led Zeppelin. Il "disastroso" tentativo è andato in onda sul canale TBS per la trasmissione speciale #ConanAtHome.

"Mi sono allenato nella mia camera!", ha detto Sandler a Conan O'Brien dopo che i due hanno tentato di realizzare una jam blues in streaming. "Ecco ciò che so fare", ha aggiunto Sandler dopo aver provato a replicare per alcuni secondi il magistrale assolo scritto da Jimmy Page. I due poi hanno tentato di imitare anche la linea vocale di Robert Plant con discutibili risultati.

Ecco la straordinaria performance di Adam Sandler da casa sua: