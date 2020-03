Metallica: ascolta il primo live della band con Cliff Burton e Dave Mustaine

Era il marzo 1982 e i Metallica calcavano per la prima volta i palchi americani con la prima storica line up composta da James Hetfiled, Lars Ulrich, Cliff Burton e Dave Mustaine.

Questa incredibile formazione durò solo per pochi show, prima che Mustaine venne allontanato dalla band a favore di Kirk Hammett, all'epoca chitarrista degli Exodus.

Ascolta qui la registrazione dello show al The Stone di San Francisco:

La scaletta dell'esibizione al The Stone di San Francisco era composta da 12 canzni, sostanzialmente quelle che sarebbero apparse sul loro album di debutto, Kill 'Em All, tranne "Hit The Lights". La canzone di apertura, "The Mechanix", venne successivamente rielaborata dalla versione originale di Dave Mustaine dopo l'ingresso in formazione di Hammett, diventando "The Four Horsemen".