Metallica: pubblicato il video di (Anesthesia) Pulling Teeth e Blitzkrieg registrato a Torino! Guarda il video col pubblico

A due anni dal grande concerto al Pala Alpitour di Torino del 2018 i metallica hanno pubblicato un estratto di quel live.

La band di James Hetfield, Lars Urlich, Kirk Hammett e Robert Trujillo ha scelto di pubblicare dalla scaletta di quella serata (Anesthesia) - Pulling Teeth (dedicata a Cliff Burton) e Blitzkrieg.

Il prossimo concerto dei Metallica confermato sarà il 28 marzo al The Masonic di San Francisco in occasione della nuova edizione dell'iniziativa benefica della band chiamata All Within My Hands Helping Hands Concert & Auction