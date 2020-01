Bruce Spingsteen ed Eric Clapton ospiti nel documentario dedicato ai The Band. Guarda il trailer ufficiale

"Non esiste una band che enfatizzi meglio il concetto di unione delle parti meglio dei The Band". Lo afferma il Boss Bruce Springsteen all'interno del documentario "Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band" dedicato ai leggendari The Band e prodotto da Martin Scorsese, Ron Howard e Brian Grazer.

Il trailer del documentario, visionabile nella parte superiore di questa pagina, regala una rapida panoramica della storia della band, dai loro giorni come band di supporto del grande Bob Dylan al loro album di debutto "Music From Big Pink", fino al leggendario concerto dell'addio alle scene. Il film, che uscirà nelle sale il prossimo 21 febbraio, conterrà rari filmati d'archivio, fotografie dell'epoca, estratti musicali live e interviste con Robie Robertson, Bruce Springsteen, il leggendario Slowhand Eric Clapton, Scorsese, Van Morrison e tanti altri.

Scorsese, che ha diretto The Last Waltz, il leggendario film del concerto d'addio dei The Band, all'interno del documentario aggiunge: "Non esiste nulla di paragonabile a loro".

Il documentario "Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band" è stato presentato per la prima volta allo scorso Toronto Film Festival 2019 e vedrà la luce nelle sale dal prossimo mese di febbraio.