Music For The Marsden: Eric Clapton, Nick Mason e Mike Rutherford in concerto per la ricerca contro il cancro

Eric Clapton, Rick Wakeman degli Yes, Mike Rutherford dei Genesis, Nick Mason dei Pink Floyd, John Illsley dei Dire Straits e Cat Stevens saranno tra le rockstar che si esibiranno al concerto di beneficenza Music For The Marsden, la prossima primavera.

L’evento, organizzato dalla Royal Marsden Cancer Charity, si svolgerà alla O2 Arena di Londra, martedì 3 marzo 2020, con l’obiettivo di raccogliere 70 milioni di sterline di fondi per il nuovo Oak Cancer Centre. Il Centro riunirà oltre 400 ricercatori per contribuire ad accelerare lo sviluppo di nuovi trattamenti contro il cancro.

Sarà Gary Brooker dei Procol Harum il direttore musicale della serata, che condurrà una house band con Ian Paice dei Deep Purple (batteria), Paul Wickens (tastiere), Andy Fairweather Low (chitarra), Robbie McIntosh (chitarra), Dave Bronze (basso) e Graham Broad (batteria).