Bruce Springsteen: il figlio Sam è entrato a far parte del corpo dei pompieri del New Jersey. Guarda la foto e il video

Sam Springsteen, figlio minore del Boss e di Patti Scialfa, è ufficialmente entrato a far parte del corpo dei pompieri del New Jersey. La cerimonia si è svolta nel municipio di Jersey City.

Il Boss, presente all’evento e visibilmente commosso, ha dichiarato “E’ stata una strada lunga che ha richiesto sacrificio per molto tempo e sono davvero felice per lui”. Sam da parte sua ha dichiarato che l’addestramento non è stato facile.

Sam, dopo essersi laureato nel 2014 alla Monmouth County Fire Academy ha poi prestato servizio come volontario nel Colts Neck Fire Department, Long Branch Fire Department e nel North Wildwood Fire Department fino a superare l’esame per diventare vigile del fuoco lo scorso agosto.