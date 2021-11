Deep Purple - Turning To Crime - con Dr. Feelgood

Lo speciale dedicato ai Deep Purple in occasione dell'uscita di Turning To Crime, il nuovo album in studio della leggendaria band inglese

A cura di Dr. Feelgood

Giovedì 25 novembre - Ore 21:00

A un anno dall’acclamatissimo Whoosh!, che ha scalato le classifiche di tutto il mondo, i DEEP PURPLE ritornano a sorpresa con il nuovo album “TURNING TO CRIME”.

Il nuovo album, pubblicato su earMUSIC, esce a soli 15 mesi di distanza dall’ultimo lavoro in studio Whoosh!, che aveva scalato le classifiche (piazzandosi per la terza volta consecutiva al #1 in Germania e al #4 in UK) e conquistato anche la critica, che aveva apprezzando la potenza creativa di una band che non smette mai di evolversi, album dopo album.

Turning To Crime è il primo album in studio dei Deep Purple interamente composto da brani scritti e precedentemente incisi da altri artisti.

La “trilogia del tempo”, composta da NOW What?!, inFinite e Whoosh! (2013, 2017 e 2020) ha venduto oltre un milione di copie, è arrivata in cima alle classifiche ben 11 volte e ha conquistato più di 40 Top 10 in tutto il mondo.

Al nuovo progetto Turning To Crime ha preso parte anche l’amico e produttore Bob Ezrin, che aveva già lavorato con la band per la “trilogia”. Il nuovo disco sarà pubblicato in CD / Digitale / Crystal Clear vinyl 2LP / Black vinyl 2LP

TRACKLIST:

DEEP PURPLE – Turning to Crime

1. 7 And 7 Is

2. Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Flu

3. Oh Well

4. Jenny Take A Ride!

5. Watching The River Flow

6. Let The Good Times Roll

7. Dixie Chicken

8. Shapes Of Things

9. The Battle Of New Orleans

10. Lucifer

11. White Room

12. Caught In The Act (Medley)