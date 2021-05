Pink Floyd - Live At Knebworth 1990 - con Massimo Cotto

Lo speciale appuntamento Virgin radio Rock Live dedicato a Live At Knebworth 1990, il nuovo album live dei Pink Floyd.

A cura di Massimo Cotto

Giovedì 6 maggio - Ore 21:00

Il monumentale concerto dei Silver Clef Award Winners a Knebworth vide i Pink Floyd in cima a una lista stellare che includeva Paul McCartney, Dire Straits, Genesis, Phil Collins, Mark Knopfler, Robert Plant (con Jimmy Page), Cliff Richard, Eric Clapton e Tears For Fears. Circa 120,000 appassionati di musica videro questi giganti del rock sul sacro palco di Knebworth, al fine di aiutare l’organizzazione benefica Nordoff Robbins, i cui profitti erano destinati alla BRIT School. Il concerto fu trasmesso in tutto il mondo su MTV.

David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright – sono stati affiancati sul palco da membri della loro tour band, tra cui Guy Pratt, Jon Carin, Tim Renwick e Gary Wallis.

I cori erano di Durga McBroom, Sam Brown e sua madre Vicki, e (vocalist ufficiale di The Great Gig In The Sky) Clare Torry. I Pink Floyd hanno anche dato il benvenuto a ospiti come il sassofonista Candy Dulfer e il tastierista e compositore Michael Kamen. David Gilmour e Andy Jackson hanno remixato gli audio da questo iconico concerto con tutte le sette tracce suonate quel giorno, e l’album comprende nuovi artwork scattati dal collaboratore Aubrey ‘Po’ Powell di Hipgnosis e ideate da Peter Curzon di Storm Studios. Il concerto, inedito fino alla comparsa del 2019 nel box set The Later Years è ora disponibile sia come CD che in doppio vinile per la prima volta come album autonomo.

Tracklist:

Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5

The Great Gig In The Sky

Wish You Were Here

Sorrow

Money

Comfortably Numb

Run Like Hell