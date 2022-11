Iggy Pop: "Non ho mai capito i Foo Fighters finché non li ho visti dal vivo"

Il nuovo album di Iggy Pop, in uscita il 6 gennaio è un ritorno al punk rock e all’energia primordiale che ha reso Iggy un’icona dopo le sperimentazioni jazz-ambient e il tema riflessivo e intimista di Free del 2019.

Si intitola Every Loser ed è pieno di ospiti speciali, da Duff McKagan dei Guns N' Roses (che torna alle sue origini punk rock, quando organizzava concerti e suonava nelle band underground di Seattle) a Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, fino a Taylor Hawkins dei Foo Fighters in una delle sue ultime collaborazioni prima della tragica scomparsa a soli 50 anni il 25 marzo 2022.

“Quel ragazzo aveva un’energia incredibile” ha detto Iggy Pop in un’intervista, “Ha suonato in due brani dell’album e li ha fatti davvero esplodere.” Iggy ha anche raccontato un aneddoto divertente sul legame tra lui e Taylor: “Una volta ha anche interpretato me in un film. Sulla locandina c’era una foto dei suoi addominali, che in teoria erano i miei.” Si riferisce a GBGB un film del 2013 che racconta la storia del leggendario locale aperto da Hilly Kristal a New York nel 1973, diventato il luogo di nascita della scena punk americana, dai Ramones a Blondie a Patti Smith. Nel cast, diversi attori interpretano i protagonisti di quegli anni, da Lou Reed a Debbie Harry a Stiv Bator e Johnny Blitz dei Dead Boys, e nel ruolo di Iggy Pop c’è Taylor Hawkins al suo esordio al cinema.

I due si sono incontrati per la prima volta a Londra nel 2015, quando Iggy ha aperto il concerto dei Foo Fighters al Milton Keynes Bowl: “Non li avevo realmente capiti come band finchè non li ho visto suonare dal vivo” ha detto Iggy Pop, “Sono rimasto a guardarli a bordo palco e ho ascoltato con attenzione quello che Taylor suonava. Era potente, instancabile ma allo stesso tempo molto raffinato e pieno di dettagli. Era veramente incredibile”.