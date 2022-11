Morrissey ha abbandonato il palco durante il concerto a Los Angeles: aveva troppo freddo. Guarda il video

Morrissey ha interrotto improvvisamente il concerto a Los Angeles dello scorso 12 novembre dopo solo mezz'ora a causa di "circostanze impreviste".

Secondo quanto riportato da alcuni video pubblicati online l'ex frontman degli Smiths avrebbe lasciato il palco dopo appena mezz'ora durante l'esibizione di Girlfriend In A Coma.

Dopo un iniziale momento di silenzio, in attesa della ripresa dello show, un compagno della band di Morrissey è salito sul palco rivolgersi alla folla in attesa dicendo: “Mi spiace, ma a causa di circostanze impreviste, lo spettacolo non andrà avanti. Sono molto dispiaciuto. Ci vediamo la prossima volta.”

Non è stato ancora fornito alcun motivo ufficiale per la cancellazione del concerto, ma secondo alcuni utenti Morrissey aveva "troppo freddo" durante l'esibizione all'aperto.

Guarda il video: