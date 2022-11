I Blur hanno annunciato la reunion! La band di Damon Albarn si esibirà al Wembley Stadium di Londra l'8 luglio 2023

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma la band suonerà per certo sabato 8 luglio allo Stadio di Wembley. La band sarà supportata da Slowthai, Self Esteem e Jockstrap. Questo concerto è il primo per la band dal 2015, quando venne pubblicato l'album "The Magic Whip".

I biglietti per lo show di Wembley saranno in vendita dalle 10:00 di venerdì 18 novembre