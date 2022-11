Steven Tyler rivela la sua band preferita di sempre: “A parte gli Stones, che sono fuori categoria...”

Steven Tyler, voce e simbolo degli Aerosmith una volta ha detto: “Quando ero giovane tutti mi dicevano che assomigliavo a Mick Jagger, allora io ho iniziato a fare come Mick Jagger sul palco.” Fin da ragazzino, quando suonava la batteria e frequentava i locali rock del Greenwich Village di New York, Steven Tyler è sempre stato un grande fan dei Rolling Stones. Nella sua biografia Walk This Way, il cantante degli Aerosmith ha inserito anche una foto di lui giovanissimo vicino a Mick Jagger davanti all’entrata di un hotel di lusso.

L’immaginario fuorilegge degli Stones, il loro atteggiamento rock’n’roll e il loro suono basato sul blues sono un punto di riferimento per gli Aerosmith: “Ho imparato da Mick Jagger che la cosa importante non è cantare in modo perfetto, ma avere uno stile” ha detto Steven Tyler che ha citato il suono sfrenato di Rip This Joint dall’album Exile on Main Street come la scintilla che ha acceso la sua vita, e il brano The Spider and the Fly dall’album Out of Our Heads del 1965 come quello che lo ha ispirato per primo a scrivere testi.

Nella sua lista di canzoni preferite degli Stones ci sono anche classici come Brown Sugar e Get Off My Cloud, il groove di Hot Stuff e un brano acustico e raffinato, Something Happened to Me Yesterday dall’album Between the Buttons. L’elemento principale che rende una canzone memorabile secondo Steven Tyler è la melodia, e per questo nell’elenco dei suoi artisti preferiti di sempre ci sono dei maestri assoluti come i Beach Boys: “Se dovessi scegliere un album da portare con me su un’isola deserta sceglierei Smiley Smile dei Beach Boys” ha detto citando un classico del 1967 della band guidata dal genio di Brian Wilson. Ma per quanto riguarda il suono e la potenza, nella lista delle sue band preferite Steven Tyler sceglie una band: “Gli AC/DC sono la migliore rock’n’roll band del pianeta” ha detto in un’intervista al Times nel 2012, “A parte gli Stones, che sono fuori categoria.”