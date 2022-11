Iggy Pop: il nuovo album Every Loser uscirà il 6 gennaio

Sulla scia della reazione entusiasta al primo singolo Frenzy, Iggy Pop ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo album in studio dal titolo Every Loser il 6 gennaio 2023.

Every Loser sarà il diciannovesimo album in studio solista di Iggy e il suo primo ad essere pubblicato grazie alla partnership recentemente annunciata tra Atlantic Records e Gold Tooth Records, la nuova etichetta fondata da Andrew Watt.

"Sono il ragazzo senza camicia che spacca; Andrew e la Gold Tooth lo sanno e insieme abbiamo fatto un album alla vecchia maniera", ha detto Iggy in una recente dichiarazione. "I musicisti sono persone che conosco fin da quando erano bambini e la musica vi farà impazzire".

Every Loser si rifà alle radici primordiali di Iggy pur mantenendo un punto di vista lirico e una tavolozza sonora innegabilmente moderni. Every Loser è un album esemplare di rock'n'roll primordiale, una master class nell'arte di scatenarsi con un'intensità ineguagliabile e un'arguzia imperturbabile. Con una schiera di icone del rock moderno come collaboratori, tra cui la lineup di Frenzy con il produttore Watt (chitarra e backing vocals), Duff McKagan (basso) e Chad Smith (batteria), Every Loser pone l'incisiva aggressività di Iggy verso le nemesi fisiche ed esistenziali su una solida base fornita dai membri di Blink-182, Foo Fighters, Guns N' Roses, Jane's Addiction e Pearl Jam. Il nuovo album sarà disponibile anche in edizione limitata in vinile e CD.

La tracklist di Every Loser

1. Frenzy

2. Strung Out Johnny

3. New Atlantis

4. Modern Day Rip Off

5. Morning Show

6. The News For Andy

7. Neo Punk

8. All The Way Down

9. Comments

10. My Animus Interlude

11. The Regency