Bon Jovi, Richie Sambora parla della possibile reunion: "Io e Jon ne abbiamo parlato"

Richie Sambora ha dichiarato che una reunion con Jon Bon Jovi non è così impensabile. Il chitarrista si unì ai Bon Jovi nel 1983. Con il frontman Jon ha scritto la maggior parte dei più grandi successi della band.

Nel 2013, improvvisamente, lasciò il gruppo prima di un concerto. In seguito, spiegò la sua drastica decisione sottolineando la necessità di passare del tempo con sua figlia Ava, allora adolescente.

“Non fu per niente una decisione popolare, ovviamente – raccontò Sambora nel 2020 – ma non c'era scelta. Sono davvero felice di averlo fatto. Era la cosa giusta per la nostra famiglia. [La mia ex -moglie] Heather sta bene ora, e Ava se la sta cavando in modo fenomenale”. Tanto che, ad oggi si parla di una possibile reunion.

In occasione dei Music Industry Trusts Award, il musicista è stato fermato da Metro, che lo ha intercettato sul red carpet. Alla domanda su un possibile ricongiungimento con la sua ex band ad un ipotetico Festival di Glastonbury nel 2023, Sambora ha risposto, sorridendo: “C’è una possibilità. Ne stiamo parlando”. Conciso, ma efficace.

Sambora e Jon Bon Jovi si erano ritrovati insieme sullo stesso palco nell'aprile 2018 in occasione della cerimonia di investitura della band nella Rock And Roll Hall Of Fame a Cleveland, marcando la sua prima esibizione con la band in cinque anni.