Billy Corgan ha raccontato di aver capito che il suo destino era nel rock quando da ragazzino ha visto a casa di un compagno di classe delle scuole medie a Chicago una chitarra Gibson Flying V, icona dell’hard rock e del metal. Al liceo ha chiesto al padre di comprargli una Les Paul usata e ha iniziato ad ascoltare Van Halen, Queen, ELO, Rush e il suono alternativo dei Cure e dei Bauhaus, e nonostante il diploma con ottimi voti e diverse borse di studio per l’Università, decide di lasciare gli studi e dedicarsi alla musica.

Le sue prime band si chiamano The Market e Deep Blue Dream e nel 1988 fonda gli Smashing Pumpkins con James Iha, la bassista D’Arcy Wretzky e il batterista Jimmy Chamberlin. Ma come ha raccontato in una nuova intervista, agli esordi e nel corso di tutta la sua carriera: “Non ho fatto altro che inseguire il suono dei Black Sabbath.” È la base dell’heavy metal, creata dai riff di Tony Iommi e dal volume di suono degli amplificatori Laney, un marchio storico del rock inglese fondato nel 1967 a Birmingham da Lyndon Laney, bassista dei Band of Joy, la prima band di Robert Plant e John Bonham dei Led Zeppelin. “Ascolto i Black Sabbath da quando ho otto anni” ha detto Billy Corgan, citando Sweet Leaf primo pezzo dell’album Master of Reality del 1971, “È il punto di riferimento di tutto quello che ho fatto. Per me il timbro e la tonalità della chitarra sono tutto. Quelle di Tony Iommi sono simbolo della sua potenza e ampiezza. Con il tempo mi sono reso conto che tutto quello che mi attirava verso i Black Sabbath passava attraverso gli amplificatori Laney.”

Quando i Black Sabbath debuttano con il primo album omonimo nel 1970, arrivano centinaia di richieste di amplificatori Laney da parte di tutte le band inglesi e Lyndon Laney, che ha creato il suo primo amplificatore nel garage del padre a Birmingham diventa un’istituzione del rock come il suo rivale Marshall. I Laney vengono usati da Ace Frehley dei Kiss e virtuosi come Randy Rhoads e Joe Satriani (nel 1995 viene messo in commercio il primo modello “signature” di Tony Iommi, il GH100TI) e negli anni 90 vengono usati dalla scena stoner rock e doom metal. Billy Corgan ha raccontato di aver visto da vicino Tony Iommi creare il proprio suono nel 2000 durante le registrazioni dell’album solista Iommi, in cui il Riff Lord dei Black Sabbath è stato raggiunto in studio da molti ospiti tra cui Henry Rollins, Billy Idol, Ian Astbury, Dave Grohl, Brian May, Serj Tankian e Phil Anselmo: “La cosa che mi ha colpito di più è che aveva il volume a sei” ha detto, “Non è necessario alzare al massimo per avere un suono importante.”