Ozzy Osbourne e i consigli utili per le rockstar del futuro

Ozzy Osbourne è una vera e propria leggenda del rock.

Con i Black Sabbath prima e come solista poi, ha costruito una delle carriere più longeve della storia della musica, con canzoni e live show che sono ormai nella coscienza collettiva di tutti gli amanti del genere.

Tutt’altro che geloso del suo successo, il Principe delle Tenebre non si esime dal dare consigli alle giovani rockstar, condividendo con loro i suoi segreti e la sua saggezza.

In seguito ad una delle sue ultime collaborazioni, quella con Yungblud per il video del brano The Funeral, la voce di Paranoid avrebbe confidato al giovane cantante di rivedersi molto in lui, per poi donargli un suo prezioso consiglio: “Mi ha detto che rivede molto di sé in me – le parole di Yungblud – e mi ha anche detto ‘Non scusarti mai per nulla. Prima o poi ti capiranno. Il tempo svela sempre tutto’”.

Non è la prima volta che Osbourne si mostra comprensivo nei confronti delle nuove generazioni. In passato ha dichiarato: “Quando le persone mi chiedono che consiglio ho per gli artisti emergenti, rispondo: se fai sul serio, scrivi più che puoi. Perché se fai il botto, non avrai mai abbastanza canzoni”. Secondo Ozzy, una hit sola, se funziona, può portarti lontano, ma per reggere ed essere pronto a tutto, dovrai avere un ampio catalogo di tracce.

E per quanto riguarda i concerti, anche in questo caso l’artista è da sempre un vero sostenitore dei suoi gruppi di apertura, considerandoli come una parte fondante dello show, come dichiarato tempo fa da lui stesso a MetalHammer: “Per ogni tour, anche adesso, non sono uno di quelli che dichiara guerra ai gruppi di supporto. Non dico 'Non puoi essere lì, non puoi farlo'. Li guardo come se fossero uno spettacolo, non si tratta di essere sul palco numero 1 o sul palco numero 2, è tutto un fottuto spettacolo. È meglio essere gentili piuttosto che essere stronzi. Per essere uno stronzo devi poi avere una buona memoria!”.

Tra i tanti lati della personalità di Ozzy che conosciamo, c’è anche quello più gentile, nonostante qualche storiaccia sui pipistrelli!