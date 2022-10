Anthony Kiedis sull'eterna giovinezza di Mick Jagger: "essere davvero rock and roll è il modo migliore per invecchiare"

Anthony Kiedis è più in forma che mai e con i suoi Red Hot Chili Peppers ha pubblicato ben due album in soli sette mesi: Unlimited Love a marzo e Return Of The Dream Canteen ad ottobre.

C’è un altro frontman, nato quasi due decadi prima di Kiedis, per il quale la voce dei Peppers ha recentemente rivelato tutta la sua ammirazione, in occasione di una chiacchierata per il podcast The Joe Rogan Experience. Si tratta niente di meno che di Mick Jagger, leggenda dei Rolling Stones, classe 1943 e ancora rockeggiante tra studi di registrazione, palchi e viaggi in giro per il mondo.

I due non sembrerebbero avere molto in comune, ma ora che anche Kiedis sta raggiungendo i 60 anni – li compirà il prossimo 1° novembre – le somiglianze tra i due cantanti sembrano piuttosto evidenti. La loro energia on stage è dirompente, così come la produzione artistica, e la motivazione potrebbe essere l’attività fisica che li tiene in salute.

“Quello che mi sorprende è che Mick Jagger non si sia mai spaccato le anche – le parole di Kiedis – È così leggero. La sua struttura ossea, la sua anatomia sono leggere. E ha anche scritto giusto una o due canzoni"

Kiedis ha poi spiegato che, ora che “i 60 sono vicini”, ha iniziato ad attribuire al suo stile di vita attivo il merito della sua salute e della sua energia. Per la voce dei Red Hot Chili Peppers, Mick Jagger è il vero e proprio esempio di come le rock star possano invecchiare in qualsiasi modo, purché continuino a essere davvero rock and roll.