U2, Bono: "abbiamo pronto un album dal titolo Songs of Ascent, ma prima vorremmo pubblicarne uno in stile AC/DC"

Bono ha detto la sua sui prossimi progetti discografici degli U2.

Intervistato dal New York Times in occasione dell’uscita della sua autobiografia Surrender: 40 Songs One Story, il cantante non si è risparmiato dal dare molte interessanti indiscrezioni anche sulla musica in arrivo dalla sua band. Musica che sarà tanta e varia, secondo quanto dichiarato.

La band avrebbe infatti già praticamente composto un intero album, di ben 20 tracce e dal titolo Songs of Ascent, che però non ha intenzione di pubblicare. “Non lo facciamo uscire, per ora”, le parole di Bono. Prima di questa pubblicazione, infatti, gli U2 sentono il forte bisogno di fare del sano rock ‘n’ roll in pieno stile AC/DC.

Il leader della band ha rivelato che questo ritrovato desiderio di rock arriva dallo strano percorso che fecero i singoli tratti dall'album Songs Of Innocence del 2014 e dal successivo Songs Of Experience del 2017, che non riuscirono a scalare le classifiche come lui e i suoi compagni di band avrebbero voluto.

“In questo momento voglio scrivere la canzone rock 'n' roll più spietata, odiosa, provocatoria e sbalorditiva che le classifiche abbiano mai visto – le parole di Bono – Ne ho parlato con The Edge. E lui continua a dirmi: 'È di nuovo quella chiamata?' ‘Quale chiamata?’ dico io. ‘Quella che ti dice che scriveremo la più grande canzone rock del c***o?’ E io dico: 'Sì, è il nostro lavoro!'. […] Non so chi farà il nostro fottuto album rock 'n' roll. Voi volete qualcosa alla AC/DC, alla Mutt Lange [produttore anche di Highway to Hell ndr]. L'approccio. La disciplina. La disciplina del cantautorato. Questo è quello che vogliamo”.

Bono continua specificando di voler realizzare “un album che sia ricco di chitarre rumorose, che sia intransigente e irragionevole”.