Red Hot Chili Peppers, Flea diventerà nuovamente papà! Guarda le foto

Flea diventerà nuovamente papà. Il leggendario bassista dei Red Hot Chili Peppers, che si è sposato il 22 ottobre 2019 con Melody Ehsani, è in attesa del suo terzo figlio.

Le figlie di Flea sono Clara di 34 anni e Sunny Bebop di 16, avute rispettivamente con l'attrice Loesha Zeivar e con la supermodella Frankie Rayder.

Come riportato dal Daily Mail Flea (60 anni) e Melody Ehsani (42) stanno trascorrendo alcuni giorni insieme nella loro casa a Calabasas, nei dintorni di Los Angeles, mostrandosi spesso insieme in pubblico tra i bar e i supermercati della zona. Le foto di Melody col pancione, accanto al marito, sono state pubblicate dal magazine online negli scorsi giorni e nelle settimane precedenti la donna aveva posato per alcune copertine.

