Serj Tankian pubblica il nuovo singolo "Rumi Loves His Cars" dedicato a suo figlio. Ascoltalo qui

Il frontman dei System Of A Down Serj Tankian ha pubblicato il nuovo singolo "Rumi Loves His Cars", nuovo estratto dal nuovo EP solista "Perplex Cities".

Il brano è dedicato a suo figlio Rumi e, nonostante il pianoforte tipico delle produzioni soliste di Tankian, presenta un suono completamente inedito per il frontman dei System Of A Down.

"L'intera raccolta di canzoni all'interno di 'Perplex Cities' contengono un sound completamente diverso da quello che ho fatto finora" ha descritto il frontman della band di Toxicity "È più elettronico, leggero e più profondo in termini di scrittura musicale. 'Perplex Cities' emana un'aura unica a differenza delle mie produzioni precedenti".

La tracklist ufficiale di "Perplex Cities":

Pop Imperialism

The Race

I Spoke Up

Rumi Loves His Cars

Forgive Me Father