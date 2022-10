Halloween, l'incredibile coreografia a tema Metallica Stranger Things. Guarda il video

Halloween si avvicina e gli appassionati da tutto il mondo si stanno attrezzando con travestimenti, dolcetti e decorazioni.

In particolare, negli Stati Uniti la festività horror delle zucche e degli scheletri è molto sentita e la competizione tra chi realizza il set a tema più sorprendente del quartiere è molto forte.

Quest’anno, però, abbiamo già il vincitore: Tom BetGeorge della Magical Light Shows ha infatti colpito nel segno con un’installazione luminosa e sonora senza paragoni, a tema Metallica e Stranger Things, con un finale dedicato a Ghostbusters.

Tom ha creato uno scenario fatto di droni, luci e suoni, in barba all’aumento delle bollette. Alta più di cento metri, l’installazione ha come colonna sonora Master Of Puppets e le luci laser ricreano un set davvero horror, tra bare, zucche che cantano ed enormi figure nel cielo che raffigurano le entità diaboliche della serie Stranger Things, tra demogorgoni e Mind Flayer. Verso la fine dello spettacolo, ecco che luci e suoni virano sul tema Ghostbusters, con la colonna sonora del singolo di Ray Parker Jr. del 1984.

Il tutto è stato ripreso e prontamente pubblicato sui social dal creatore, che si è beccato anche un apprezzamento dagli stessi Metallica, che hanno ripostato la clip con l’emoticon di una zucca.

Non è la prima volta che Tom usa la musica della band come colonna sonora dei suoi spettacoli. Nel 2020, ha utilizzato Enter Sandman e 70.000 luci per raccogliere fondi per McHenry House, un rifugio familiare a Tracy, in California.