Noel Gallagher: "Oggi gli Oasis vendono come quando eravamo insieme. Se ci riunissimo sarebbe un circo"

Durante un’intervista con gli ex calciatori Ray Parlour e Alan Brazil nel programma Pub Talk, Noel Gallagher ha chiuso a modo suo la questione della reunion degli Oasis, che tutti i fan aspettano dal 2009. Rispondendo per l’ennesima volta alla domanda sulla possibile riconciliazione con suo fratello Liam e alla possibilità di rivedere gli Oasis sul palco, Noel ha detto: “Andresti in vacanza con la tua ex?”.

Noel Gallagher sta portando avanti la sua carriera con gli High Flying Birds di cui ha celebrato i primi dieci anni nel 2021 con la raccolta Back the Way We Came Vol.1 e i due singoli We’re on Our Way Now e Flying on the Ground, continua la sua ricerca di un suono più sperimentale e raffinato, ma ha detto di rispettare anche il percorso di Liam, fedele al suo stile da rockstar e sempre più lanciato al successo: “Se tornassimo insieme sarebbe un circo, non avrebbe alcun senso” ha detto, “Liam sta facendo la sua cosa, e continua a fare sold out a Knebworth. Cosa posso dire? Buon per te, amico, buona fortuna.” Liam Gallagher la pensa invece in modo diverso: “Gli Oasis non avrebbero mai dovuto sciogliersi. Mi piacerebbe molto rimettere insieme la band. Ma queste cose succedono” ha detto in un’intervista, in cui non ha rinunciato a fare una delle sue battute sul fratello: “E’ un’altra persona, è come se fosse stato rapito”.

Durante l’intervista con Ray Parlour e Alan Brazil, Noel ha spiegato le sue ragioni: “Gli Oasis oggi vendono lo stesso numero di dischi di quando eravamo insieme.” Il primo album degli Oasis, Definitely Maybe è stato il debutto più venduto in Inghilterra nel 1994 (è stato superato dal primo disco degli Arctic Monkeys), il secondo (What’s the Story) Morning Glory del 1995 è uno dei dischi più venduti nella storia del rock inglese, e in totale gli Oasis hanno venduto oltre 70 milioni di copie “Forse oggi non vendono lo stesso numero di copie, ma a Noel Gallagher non interessa: Siamo ancora famosi, e sono contento così”.