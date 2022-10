Johnny Depp e il suo ritorno alla musica: "cerco la redenzione nel rock'n'roll"

Johnny Depp è tornato alla musica con l’album “18” e registrato con una leggenda della chitarra come Jeff Beck e uscito il 15 luglio 2022.

Secondo alcune rivista scandalistiche americana che hanno seguito ossessivamente e trasformato in un circo mediatico il suo processo contro la ex moglie Amber Heard, sarebbe: «In cerca di una redenzione nel rock’n’roll». Il rock’n’roll in realtà è sempre stata la prima identità di Johnny Depp, 59 anni, che ha dichiarato più volte di essere diventato un attore per pura casualità ed è estremamente rispettato nel mondo del rock, anche per la sua carriera parallela con gli Hollywood Vampires insieme ad Alice Cooper e Joe Perry degli Aerosmith, che ha nominato tra i suoi artisti preferiti insieme a Tom Waits, Bob Dylan, Rolling Stones, Pogues, Serge Gainsbourg e Patti Smith di cui ha detto: “Potrei inserire nell’elenco dei miei punti di riferimento tutti gli album di Patti Smith, senza distinzione.” Johnny Depp è tornato sul palco per aprire i concerti della seconda parte del tour in nordamerica di Jeff Beck, partito il 23 settembre dal Texas con gli ZZ Top come spalla. «Io e Johnny ci siamo trovati parlando di automobili e chitarre» ha detto Jeff Beck, 78 anni, “E abbiamo passato la maggior parte del tempo insieme cercando di farci ridere l’un l’altro». L’album “18” è nato da uno di questi momenti divertenti («Ci siamo sentiti come se avessimo ancora diciotto anni» ha raccontato Jeff Beck) e contiene due brani scritti da Johnny Depp (Sad Motherfuckin Parade e This is a Song for Miss Hedy Lamar) e cover di Beach Boys, Velvet Underground, Marvin Gaye, The Everly Brothers, The Miracles, John Lennon e un pezzo sorprende te dei Killing Joke, The Death and Ressurrection Show, con cui Jeff Beck e Johnny Depp hanno chiuso l’ultima data del tour a Montreal in Canada il 17 ottobre.

«Potevamo intitolare l’album “Lavandino della cucina” perché ci abbiamo davvero buttato dentro di tutto» ha detto Jeff Beck, «L’unico criterio di selezione dei brani era scegliere quelli che ci piacevamo e vedere cosa succedeva. Johnny mi ha fatto innamorare di Venus in Furs dei Velvet Underground e io l’ho convinto a cantare un brano come Ooo Baby Baby di Smokey Robinson. Ci siamo spinti a vicenda oltre i nostri limiti».