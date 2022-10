Iron Maiden, Bruce Dickinson allontana di peso un fan dal palco durante un concerto ad Anaheim. Guarda i video

Il frontman degli Iron Maiden Bruce Dickinson è intervenuto personalmente dopo un'invasione di palco durante il concerto della band all'Honda Center ad Anaheim, in California.

L'episodio è avvenuto lo scorso 22 settembre durante l'esecuzione di "Aces High". Il fan, dopo essersi fatto strada tra la folla, è riuscito a salire improvvisamente sul palco, inginocchiandosi e mostrando il gesto delle corna al chitarrista Janick Gers e a Bruce Dickinson.

Il frontman dei Maiden, per nulla contento della performance del giovane, ha fatto cenno al giovane di allontanarsi senza ottenere il risultato sperato. Così il rocker inglese ha deciso di intervenire personalmente, prendendo il fan per il coppino e portandolo in fondo al palco dove è stato portato via dal palco dalla security.