Blink-182: i prezzi dei biglietti del concerto a Bologna

I Blink-182 negli scorsi giorni hanno annunciato a sorpresa l'attesissima reunion con Tom DeLonge e sono pronti a tornare sui palchi di tutto il mondo nella formazione più amata dai fan. Un tour mondiale e un disco in arrivo, che sarà anticipato venerdì 14 ottobre dall'uscita del singolo Edging, sono solo le prime due tappe della rinata formazione don Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker.

Il tour della band passerà anche dall'Italia all'Unipol Arena di Bologna il prossimo 6 ottobre 2023 e i biglietti saranno in vendita in presale dalle 10 del 13 ottobre e in vendita generale dalle 9 del 17 ottobre.

TUTTE LE INFO BIGLIETTI:

PREVENDITA LIVE NATION:

Per accaparrarti i biglietti ufficiali per il concerto dei blink-182 prima di tutti, registrati ora su livenation.it per accedere gratuitamente dalle 10 di giovedì 13 ottobre alle 9 di lunedì 17 ottobre alla PRESALE My Live Nation. CLICCA QUI

VENDITA GENERALE

I biglietti ufficiali dei blink-182 andranno in vendita alle 10 di lunedì 17 ottobre 2022 su Ticketmaster.it. CLICCA QUI

PREZZI

PIT: 85 € + diritto di prevendita

Parterre: 60 € + diritto di prevendita

Primo Settore Premium: 65€ + diritto di prevendita

Primo Settore Ovest/Est: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Premium: 60€ + diritto di prevendita

Secondo Settore Ovest/Est: 55€ + diritto di prevendita

Tribuna Sud: 50€ + diritto di prevendita

Oltre ai biglietti di Pit e Posto Unico, sono disponibili i seguenti Vip Pack in disponibilità limitata per il cocerto dei blink-182 a Bologna nel 2023:

GA Pit Early Entry Package: 202,75€

Un biglietto di PIT posto in piedi

Ingresso anticipato con priorità nel PIT

Pass Laminato ricordo

Regalo dei blink-182 esclusivo

Check-in e personale dedicato sul luogo dell’evento

Gold Premium Ticket Package: 174,00€

Un biglietto nei posti migliori numerati

Pass Laminato ricordo Regalo dei blink-182 esclusivo

Check-in e personale dedicato sul luogo dell’evento

Silver Ticket Package: 148,25€

Un biglietto numerato

Pass Laminato ricordo

Regalo dei blink-182 esclusivo

Check-in e personale dedicato sul luogo dell’evento